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عدن - ياسمين التهامي - ضاحي خلفان" يضهر من جديد و يشعل تويتر برسالة غامضة مثيرة للجدل ؟

نشر ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، تغريدة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وقال: "اذا ضاق صدرك في قبل الآخرين؛ فأنت من المتأخرين".

جديد اب برس

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يذكر أن ضاحي خلفان تميم، أشاد بالوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال التعامل الميداني مع قضايا المخدرات، وعمليات القبض على المروجين أو التجار.

وأكد أن مجلس مكافحة المخدرات، وبناء على توجيهات القيادة بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر انتشار فيروس «كورونا»، وفي ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم، لن يدخر المجلس جهدًا في مواجهة التداعيات الناتجة عن انتشار هذا المرض.