شكرا لمتابعة خبر عن لا حجر صحي ولا كمامات او قفازات اليد..هذا الشيء المتوفر في كل منزل هو افضل شيء لحماية نفسك وكل افراد اسرتك من فيروس كورونا القاتل..لن تصدق ماهو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - لا حجر صحي ولا كمامات او قفازات اليد..هذا الشيء المتوفر في كل منزل هو افضل شيء لحماية نفسك وكل افراد اسرتك من فيروس كورونا القاتل..لن تصدق ماهو

2020/04/09 الساعة 05:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

نصح أخصائي الطب الباطني وأمراض الكلى، الدكتور أرزو أكيغول، بالإكثار من شرب الماء العذب، لأنه يلعب دورا هاما بمكافحة العديد من الأمراض، بما في ذلك الناتجة عن فيروس كورونا المستجد. وأكد في حديث لصحيفة "سوزسو" التركية، أن الماء هو الأداة الرئيسية لتنظيم عمليات التمثيل الغذائي في الجسم، وكذلك توصيل المغذيات إلى الخلايا وإزالة فضلات العمليات الحيوية. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: لا حجر صحي ولا كمامات او قفازات اليد..هذا الشيء المتوفر في كل منزل هو افضل شيء لحماية نفسك وكل افراد اسرتك من فيروس كورونا القاتل..لن تصدق ماهو Advertisements تحذير طبي عاجل..مشروب لذيذ ورخيص الثمن ومتوفر في كل مكان..اياك ثم اياك ان تشربه ابدا لانه يجعلك عاجز جنسيا ولا يمكنك الانجاب ويصيبك بالسكر وأوضح الطبيب أن الماء يوفر فرصة حيوية لتخلص الجسم من السموم، كما ينظم درجة حرارة الجسم وكثافة الدم. وخلاف ذلك، تتراكم السموم في الدم. ونتيجة لذلك قد يصاب الشخص بحصي البول أو الفشل الكلوي. وكشف الدكتور أكيغول أن أحد الإجراءات الهامة للحماية من الإصابة بالفيروسات التاجية، يتمثل في الحفاظ على مناعة الجسم وحصانته الذاتية، وهذا يتطلب تغذية سليمة ومتوازنة. وشدد على أن "تناول كمية كافية من الماء يوميا يساعد على إزالة السموم من الجسم، وتحييد البكتيريا والفيروسات". وأشار أيضا إلى أن غرغرة الفم بالماء المالح أو الماء الدافئ ستكون مفيدة أيضا. كما أن استهلاك المياه على فترات متكررة يمنع الجفاف ويعزز المناعة. وخلص إلى القول إن الشخص العادي يحتاج في الصيف لشرب ما لا يقل عن لترين من الماء، وفي الشتاء إلى 1.5 لتر. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا (جائحة). ووفقا لأحدث البيانات، تم تسجيل أكثر من مليون حالة من حالات الإصابة بالفيروس التاجي في العالم، وتوفي أكثر من 50 ألف شخص.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لا حجر صحي ولا كمامات او قفازات اليد..هذا الشيء المتوفر في كل منزل هو افضل شيء لحماية نفسك وكل افراد اسرتك من فيروس كورونا القاتل..لن تصدق ماهو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.