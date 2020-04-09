من هو اليمني الذي مات بكورونا في الولايات المتحدة

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يزيد بن سلمان - شبوة - توفي مغترب يمني، يوم الثلاثاء، جراء إصابته بفيروس كورنا في الولايات المتحدة الأمريكية. Advertisements وقالت مصادر مقربة من أسرة المتوفي، إن أمين عبد الله ناجي القبلاني، فارق الحياة في مدينة نيويورك جراء إصابته بالفيروس. يشار إلى أن الفيروس انتشر بشكل مخيف في نيويورك، وتسبب في آلاف الوفيات

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