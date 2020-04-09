مجهولون يخترقون حساب واتس اب مسؤول كبير في الشرعية

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يزيد بن سلمان - شبوة - اخترق مجهول حساب تطبيق الواتس آب الخاص برئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية المناضل أحمد قاسم عبدالله .
وقال مصدر مقرب من المناضل أحمد قاسم بأن مجهول قام باختراق حسابه تطبيق الواتساب الخاص برئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية المتواجد حاليا في جمهورية مصر العربية للعلاج.
ولفت المصدر إلى أن المخترق للحساب يقوم بمراسلة الكثير من الناس والأصدقاء والتواصل معهم منذ يوم أمس حتى اللحظة .
وحذر المصدر كل من يعرف المناضل أحمد قاسم عبدالله أو يراسله عبر تطبيق الواتس آب من التعامل مع حساب ورقم المناضل أحمد قاسم لكون الحساب لايزال مخترقا، راجيا عدم التفاعل معه وتحذير الآخرين حتى يتم استعادته لاحقاً.
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