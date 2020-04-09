شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. صور بنت الرئيس وهي تحتفل بعيد ميلادها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لأول مرة.. ظهور نادر (لابنة الرئيس اليمني الأسبق) وهي تحتفل بعيد ميلادها(صور) . واثار ظهور ميسان ناصر حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي . Advertisements ويعد هذا الظهور الأول والفريد من نوعه لابنة رئيس سابق حقق انجازات ابان فترة حكمة بالجنوب . ويعد ناصر من الشخصيات التي مازال له حضور في وجدان كل اليمنيين، ويظهر بين فينةٍ وأخرى عبر لقاءات مع كبار السياسيين والنخبة اليمنيين، ومن خلال لقاءاته الصحفية المتكررة، ومبادراته التي لا تنقطع بشأن الحلول للمشكلات اليمنية المتفاقمة

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