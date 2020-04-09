شكرا لبحثكم عن خبر الميسري: لن نقبل بإستمرار معين عبدالملك على رأس الحكومة (النص الكامل للرسالة الصوتية) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

رد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري على المصدر المسؤول في الحكومة الذي نفى صحة رسالة رفعها ١٢ وزيرا إلى رئيس الجمهورية وقال بأنها ملفقة.

وقال الميسري في رسالة صوتية أن المصدر المسؤول في الحكومة هو معين عبدالملك وأنه ليس من حق أي مصدر حكومي أن يتحدث بإسم الحكومة على الإطلاق.

واضاف: بإمكان معين عبدالملك أن يتحدث بإسمه كرئيس وزراء وهذا حقه اما بإسم الحكومة فما يتم على طاولة مجلس الوزراء هو الذي يتمخض التحدث به وماعداه يعد تلفيق وكذب ولا يمثلنا بغض النظر عن ما احتوته الرسالة.

وتابع: النقطة الثانية أشار إلى أن هناك تسريبات ملفقة نسبت إلى عدد من الوزراء يعني اعتبر الرسالة التي رفعت لفخامة الرئيس أنها تسريبات ملفقة من قال لهم أنها تسريبات ملفقة وأنا أحد الذين صادقوا على هذه الرسالة ولم يتم الاتصال بي للتأكد من صحة هذه الرسالة من عدمها وأؤكد هنا صحة الرسالة التي رفعت لفخامة الرئيس .

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وأشار الميسري إلى أنها رسالة في حدها الأدنى قائلا: هي رسالة في حدها الأدنى نحنا كنا نريد ان نضع رسالة أقوى من هذه الرسالة لكن قبلت هذه الرسالة كما هي وهي رسالة صحيحة نتحمل نحن مسؤوليتها ونحن لسنا قصر بحيث أن ينفي نيابة عنا معين عبدالملك أو غيره فهذا عيب وهذا تصرف لايليق برئيس وزراء وأمر لن نقبله ولن نسكت عليه.

واضاف: وهذه الرسالة الصوتية هي رد على هذا التطاول وهذا الاستخفاف.. من يضنوا أنفسهم بحيث يتحدثوا نيابة عنا وعندما يصدر أي تصريح في أي وسيلة إعلامية أو أي بيان وينسب لأي شخص المعني بالنفي هو الشخص نفسه ومحد ينفي نيابة عنه...

وتابع: ولهذا نؤكد نحن صحة هذه الرسالة ولن نقبل بإستمرار هذه الحكومة ولن نقبل بإستمرار معين عبدالملك على رأس هذه الحكومة وهذا الكلام يجب أن يكون معلوم لن نقبل بأن يستمر معين عبدالملك على رئاسة هذه الحكومة في هذا المنعطف التاريخي الهام والخطير فنحن بحاجة لحكومة تليق بهذه المرحلة واعتقد أن هناك شبه إجماع في مجلس الوزراء على عدم الرضا على أداء رئيس الحكومة إلا عدد من الوزراء على عدد أصابع اليد الواحدة الذين يتماهون مع رئيس الوزراء ويجملون له أدائه السلبي.

أما الانتصارات التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة الوطنية وابناء القبائل مسنودا بالغطاء الجوي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية وبالدعم اللوجستي فهذه الانتصارات قرروها الرجال على الأرض وليس للحكومة فيه لا ناقة ولا جمل وإذا سئل رئيس الوزراء من يقود جبهة مكيراس لا علم له..نحن أقرب من رئيس الوزراء وغيره مما يدور على الأرض ونحن أكثر التصاقا بالمقاومة الوطنية والجيش الوطني وأبناء القبائل ساعة بساعة ولحضة بلحضة ولهذا نحن نعرف مايدور في جبهات القتال القرار أتخذ على الأرض ولا يعول أبطال الجيش الوطني والمقاومة الوطنية على هذه الحكومة الهزيلة...

ولهذا فإن الأخ الرئيس هو المعني وماكان بودنا أن نصدر مثل هذه الرسالة الصوتية ولكن هم من اوصلونا إلى هذا الوضع والحكومة لم تعد منسجمة ولم يعد بالإمكان العمل كطاقم واحد على الإطلاق في ظل وجود شخص مثل معين عبدالملك نحن بحاجة إلى رئيس وزراء يلم الناس في وعاء واحد وفريق واحد وعمل واحد كما كان يعمل الدكتور طيب الذكر أحمد عبيد بن دغر ولكن اليوم الحكومة شذر مذر وهذا لايخدم فخامة الأخ الرئيس في أدائه التفيذي على الأرض.

أخيرا أحيي أبطال الجيش الوطني والمقاومة الوطنية وابناء القبائل في جميع جبهات القتال على الانتصارات الباهرة والنجاحات التي يحققوها على الأرض في دحر المشروع الفارسي الحوثي السلالي المقيت الذي نظن بإذن الله تعالى أن أيامه قربت وأن الزحف في إتجاه صنعاء أصبح أمر محسوم واسأل الله لهم الثبات والتوفيق وان يسدد رميهم ويثبت أقدامهم وأن يحقق النصر بإذن الله تعالى على أيديهم ومن فوهات بنادقهم تحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته