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رويترز: الولايات المتحدة تطلب من محمد بن سلمان تخفيض انتاج النفط

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يزيد بن سلمان - شبوة - وجه نواب أمريكيون رسالة إلى الأمير محمد بن سلمان، بطلب خفض إنتاج النفط.

 

 

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وحسب "رويترز" أبلغت مجموعة من الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، أن التعاون الاقتصادي والعسكري بين البلدين معرض للخطر ما لم تساعد المملكة في استقرار أسعار النفط بخفض إنتاجها من الخام.

وجاء في رسالة إلى ولي العهد، وقعها حوالي 50 عضوا جمهوريا بمجلس النواب: "إذا فشلت المملكة في التحرك بشكل واضح نحو إنهاء هذه الأزمة المصطنعة للطاقة، فإننا سنشجع أي ردود قد تراها الحكومة الأمريكية مناسبة".

 

وهوت أسعار النفط مع تسبب انتشار فيروس في تراجع حاد للطلب على الخام، وقيام بضخ النفط بأقصى قدر ممكن في سباق على حصة في السوق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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