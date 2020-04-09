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حقيقة فرار يمني مصاب بكورونا من جيبوتي إلى عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - مصدر امني يوضح حقيقة فرار مصاب بالكورونا من جيبوتي الى اليمن

 

خاص - عدن

 

نفى مصدر امني مسوؤل ما نشر في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن فرار يمني مصاب بفيروس من جيبوتي الى اليمن.

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وأكد المصدر ان عمليات تحري اوليه كشفت ان المدعو بديع عبدالسلام سعيد لازال في جيبوتي بحسب معلومات من وزارة الخارجية اليمنية كما ان المذكور لم يصاب بفيروس كورونا.

 

ونوه المصدر الامني ان المعلومات الواردة في وسائل التواصل الاجتماعي ليس لها اساس من الصحة وكل ما يتداول شائعات كاذبة.

 

واشار المصدر ان اجهزة الامن تبذل الكثير من الجهود لوقف تدفق الوافدين القادمين من جيبوتي ودول القرن الافريقي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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