الحوثي يطبق قرار وقف اطلاق النار بالمزيد من النار و التصعيد وقصف المدنيين بالصواريخ

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يزيد بن سلمان - شبوة - رصدت استطلاعات القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية في الساعة الأولى اليوم الخميس، تحركات مشبوهة لعناصر مليشيا الحوثي الإرهابية شرقي مديرية الحشا، بمحافظة الضالع. وبحسب إعلام المقاومة الجنوبية، فإن تحركات وصفت بـ"المريبة" لعناصر مليشيا الحوثي، رصدتها استطلاعات القوات المشتركة في محيط موقع الحرة والقشاع شرقي معسكر المشواس، شرقي مديرية الحشا. ووفقا للمصدر، رفعت ألوية المقاومة جهوزيتها وأجرت عملية تمشيط واسعة من مناطق الظفير والقلة وحبيل عبيد، تحسبا لاي تسللات حوثية نحو مواقعها. Advertisements وكانت قد رصدت تحركات ميدانية لعناصر مليشيا الحوثي التي استقدمتها مؤخرا لتعزيز صفوف مقاتليها باستحداث مواقع جديدة بمحاذاة المواقع المتقدمة بجبهات القتال التي تشهد احتداما في المواجهات. في السياق ذكرت لوكالة "خبر" مصادر محلية بأن صاروخا حوثيا سقط الساعة الأولى اليوم الخميس في منطقة سناح، 5 كيلومترات جنوبي مدينة قعطبة عاصمة المديرية، 15 كيلومتر شمال مدينة الضالع عاصمة الضالع. وأشار المصدر إلى أنه لم يتم معرفة ان كان هناك خسائر بشرية حتى اللحظة، مرجحا وقوع خسائر مادية بالغة لازدحام المنطقة بالنازحين الذين تدفقوا من مناطق بيت الشرجي وحبيل العبدي وغيرها من المناطق التي تشهد مواجهات عنيفة بمحيط منطقة الفاخر.

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