عدن - ياسمين عبد الله التهامي - آل جابر: ٥٠٠ مليون دولار لمكافحة كورونا في اليمن

الخميس 9 أبريل 2020

متابعات الخليج 365

غرد منذ قليل، محمد آل جابر سفير المملكة العربية السعودية في دولة اليمن، على حسابة الشخصي بـ"تويتر"، وتحدث عن دور المملكة مع الشعب اليمني اقتصادياً وصحياً لمواجهة فيروس الكورونا، وأشار إلى تخصيص "٥٠٠ مليون دولار"، ومنهم "٢٥ مليون دولار" لمكافحة الكورونا.

Advertisements

ويقول آل جابر في تغريدته: "تقف المملكة إلى جانب الشعب اليمني الشقيق اقتصاديا وإغاثيا وصحيا لمواجهة فيروس الكورونا، ولهذا خصصت ٥٠٠ مليون دولار، لخطة الاستجابة الانسانية للأمم المتحدة لليمن، منها مبلغ ٢٥ مليون دولار لمكافحة الكورونا".