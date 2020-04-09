أول دفعة من كمامات من الجنوبي لـ"عدن"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أول دفعة من كمامات من الجنوبي لـعدن

الخميس 9 أبريل 2020

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وزع المجلس الانتقالي الجنوبي في دارسعد، بالعاصمة عدن، أول دفعة من كمامات المصنع التابع للمجلس في المديرية، وسلمت قيادة المجلس في دار سعد، الدفعة الأولى من الكمامات لبعض المرافق الخدمية في المديرية، وعلى رأسها ذات الاحتكاك المباشر مع المواطنين.

وشمل التوزيع كوادر المركز الصحي ومكتب البريد ومقر السلطة المحلية في بالمديرية، وأسس المجلس المصنع، بشكل تطوعي، بسبب شح الكمامات في ظل خطر تفشي فيروس كورونا الوبائي، وعبر الموظفون والمواطنون، عن تقديرهم لمبادرة المجلس الانتقالي الجنوبي في المديرية.