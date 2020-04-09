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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قيادي سعودي: الحوثي سبب كورونا في اليمن
الخميس 9 أبريل 2020
الخليج 365
حمل نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، مليشيا الحوثي، مسؤولية عدم استجابتها لدعوات التعامل بجدية مع خطر جائحة كورونا.
وحذر، في بيان، منذ قليل، من أن عدم استجابة الحوثي للدعوات التعامل بجدية مع خطر جائحة كورونا يعرض أبناء اليمن كافة لمزيد من المعاناة، مؤكدا أنه "سيتحمل وزرها".
ورأى أن هناك فرصة لمليشيا الحوثي، لإظهار أنهم ليسوا أداة في يد إيران، موضحا أن اليمن معرض لمزيد من المعاناة في حال انتشار جائحة كورونا.
وكشف عن تخصيص المملكة، مبلغ 500 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن في عام 2020، بالإضافة إلى 25 مليون دولار لمكافحة انتشار جائحة كورونا.
وشدد على أن إعلان التحالف العربي عن مبادرة شاملة مبادرة لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، تأكيد لدور المملكة الرائد، وسعيها الدائم للسلام، ومسؤوليتها لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
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