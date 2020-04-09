شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمم المتحدة تدعم وعي الأمهات ضد كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأمم المتحدة تدعم وعي الأمهات ضد كورونا الخميس 9 أبريل 2020 الخليج 365

أكد المكتب المحلي لصندوق الأمم المتحدة للسكان أن المساحات الآمنة للنساء والفتيات المدعومة من الصندوق تعمل دون كلل لرفع الوعي بين الأمهات وأطفالهن حول الوقاية من فيروس كورونا، وأعلن في بيان أن جهود التوعية تستهدف النساء الحوامل والمرضعات بشكل خاص.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تدعم وعي الأمهات ضد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.