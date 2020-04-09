هشتاج "#متر_ونص" يتصدر تويتر بعد اعلان الصحة حملة توعوية للوقاية من كورونا

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عدن - ياسمين التهامي - صحيفة أمريكية تفجر مفاجاة .. إصابة 150 أميراً سعودياً بـ "فيروس كورونا" من بينهم أمير الرياض وهذا مصير الملك وابنه المغرد الشهير أبو طلال الحمراني يكشف أسباب وتفاصيل صادمة عن وفاة الإعلامية الكويتية ليالي عباس أسد ملكة جمال بريطانيا ’’تنزع تاجها‘‘ و تفاجيء العالم بهذا العمل الذي لن تنساه مدينة ’’بوسطن‘‘ الشرعية تتلقى أخباراً سارة بقلب قوات الجيش موازين المعركة واعلان استعادة أكبر وأهم معسكر بالجوف " اللبنات " صباح اليوم الأربعاء

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