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عدن - ياسمين التهامي - خبر سار من شركة النفط بصنعاء لجميع ابناء الشمال بتخفيض اسعار المشتقات النفطية بسعر يعشقة اليمنيون !

جديد اب برس Advertisements ​ مصادر اقتصادية في صنعاء الان خبر سار تابعته ” الحياة اليمنية” وذلك بعد اعلان التحالف وقف الحرب… وكشفت مصادر مطلعة عن تخفيض جديد في أسعار البترول والديزل، مشيراً إلى أن الأسعار الجديدة سيتم تطبيقها من يوم السبت المقبل حيث سيكون سعر الدبة البترول عشرين لتر 4900 ريال فيما سيكون سعر الدبة الديزل عشرين لتر 5500 ريال. وكانت صنعاء قد خفضت الأسعار يوم السبت الماضي حيث تباع الدبة البترول حالياً بـ5900 ريال والدبة الديزل بـ6900 ريال.

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