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عدن - ياسمين التهامي - الخميس 09-04-2020? - آخر تحديث الخميس 9-4-2020? الصحفي المشهر" فتحي بن لزرق في أول تعليق له يدلي بئخبار مدوية لكافة الشعب اليمني على ما وراء كواليس اتفاق ايقاف الحرب تفاصيل صاااادمة! جديد اب برس Advertisements ​ الصحفي الجنوبي المعروف فتحي بن لزرق قبل ساعة من الان اول تعليق له عقب إعلان التحالف لوقف الحرب في اليمن. وقال بن لزرق في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر رصدها صيرة بوست: ‏بت على اقتناع ان الامم المتحدة ومصالح الدول الكبرى التي تتغذى على مبيعات السلاح في حرب اليمن هي الداعم الاول لجماعة الحوثي. واضاف: ما ان ينحشر الحوثي حتى يسارعوا لانقاذه بهدف اطالة امد الحرب التي يتغذى منها مكتب المبعوث وتتغذى منها الدول الكبرى خدمة لمصالحهم والشعب اليمني هو الضحية.

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