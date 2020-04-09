- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن ليس الحوثي ولا عبدربة منصور هادي وطاقم حكومتة .. شاهد التحالف معى من تم الاتفاق والتوقيع على وثائق ايقاف ضرب النار باليمن ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - الخميس 09-04-2020? - آخر تحديث الخميس 9-4-2020?
ليس الحوثي ولا عبدربة منصور هادي وطاقم حكومتة .. شاهد التحالف معى من تم الاتفاق والتوقيع على وثائق ايقاف ضرب النار باليمن !
جديد اب برس
كانت هذه تفاصيل خبر ليس الحوثي ولا عبدربة منصور هادي وطاقم حكومتة .. شاهد التحالف معى من تم الاتفاق والتوقيع على وثائق ايقاف ضرب النار باليمن ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.