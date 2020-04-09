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عدن - ياسمين التهامي - الخميس 09-04-2020? - آخر تحديث الخميس 9-4-2020? ليس الحوثي ولا عبدربة منصور هادي وطاقم حكومتة .. شاهد التحالف معى من تم الاتفاق والتوقيع على وثائق ايقاف ضرب النار باليمن ! نشر مقترح وثيقة الحل الشامل لإنهاء الحرب على الجمهورية اليمنية حسب زعم مليشيا الحوثي والتي تقدمت بها المليشيا إلى الأمم المتحدة عقب إعلان التحالف العربي اليوم إيقاف جميع العمليات العسكرية والتي أعلنت عنها المليشيا قبل دقائق على ان يكون التوقيع مباشرة بين قيادات صنعاد وقيادات التحالف العربي بعيداً عن الرئيس اليمني وحكومة الشرعية. وفيما يلي نص الوثيقة في صور 3: جديد اب برس Advertisements ​

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