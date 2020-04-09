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عدن - ياسمين التهامي - عاجل الآن" بيان ناطق جماعة الحوثي يدلي اخر ما توصلو من اتفاقية ايقاف اطلاق النار !

جديد اب برس Advertisements ​ مصادر مطلعة في مليشيا الحوثي عن أول بشرى للمواطنين عقب التوصل لإيقاف الحرب وفقاً لما أعلن التحالف اليوم الأربعاء . وأكدت تلك المصادر أن أول بشرى للمواطنين تتمثل في تخفيض جديد في أسعار البترول والديزل، مشيراً إلى أن الأسعار الجديدة سيتم تطبيقها من يوم السبت المقبل حيث سيكون سعر الدبة البترول عشرين لتر 4900 ريال فيما سيكون سعر الدبة الديزل عشرين لتر 5500 ريال. وكانت مليشيا الحوثي قد خفضت الأسعار يوم السبت الماضي حيث تباع الدبة البترول حالياً بـ5900 ريال والدبة الديزل بـ6900 ريال

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