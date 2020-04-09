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عدن - ياسمين التهامي - الخميس 09-04-2020? - آخر تحديث الخميس 9-4-2020? التحالف يكشف الوجه الحقيقي لوقف الحرب .. بلجوئة الى المحضور والضحاياء من ابناء مأرب ومشايخ وقادة حوثيون وهذه حصيلة القتلى والجرحى ! جديد اب برس Advertisements ​ مصادر قبلية في محافظة مارب، إن مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، استهدفت اجتماعا حوثياً في مديرية رغوان شمال مارب ، قبل قليل ، بغارتين جويتين. وأضافت المصادر لـ " أحداث نت " أن الاجتماع الذي تم استهدافه من قبل طيران التحالف، كان يضم قيادات حوثية مع عدد من مشايخ مأرب . وأفادت المصادر ذاتها أن الغارات الجوية خلفت (9) قتلى ، واكثر من (12) مصاباً ، من المجتمعين . وأشارت إلى أن الاجتماع عقد بهدف تحشيد مقاتلين لاستعادة معسكر اللبنات الذي سقط اليوم بيد قوات الجيش الوطني. ويأتي استهداف هذا الاجتماع قبل نحو ساعتين من موعد وقف إطلاق النار في اليمن، الذي أعلن عنه مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، مساء اليوم، والذي سيبدأ سريانه من منتصف الليلة.

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