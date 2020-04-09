شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض تكيس المبايض الخفيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ما هي الأعراض الشائعة لتكيس المبايض عند النساء، والمضاعفات، وطرق الوقاية منها؟ تعرف إليها في هذا المقال:

تكيس المبايض هي الحالة التي تنمو فيها أكياس مليئة بالسوائل في المبيض أو على سطحه عند النساء، ونادرًا ما تسبب لهن الضرر، فهي سرعان ما تختفي دون علاج في غضون أشهر قليلة.

أعراض تكيس المبيض الخفيف

لا يسبب تكيس المبيض أي أعراض في كثير من الأحيان، لكن قد تظهر بعض الأعراض عند بعض النساء. قد تشمل ما يلي:

جديد اب برس

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انتفاخ البطن أو التورم.

ألم في الأمعاء.

ألم في الحوض قبل أو أثناء الدورة الشهرية.

ألم خلال الجماع.

ألم في أسفل الظهر أو الفخذين.

حنان الثدي.

استفراغ وغثيان.

في حالات نادرة قد تظهر بعضًا من الأعراض الشديدة لتكيس المبيض، التي تتطلب عناية طبية فورية. تتمثل فما يلي:

ألم حاد أو غير محتمل في الحوض.

حمى

الإغماء أو الدوخة.

تنفس سريع.

من الجدير بالذكر، أنه من الممكن أن تشير هذه الأعراض إلى تمزق الكيس أو التواء المبيض، لذلك عليك استشارة الطبيب.

عوامل خطر تكيس المبيض

يزداد خطر الإصابة بتكيس المبيض في هذه الحالات:

مشاكل هرمونية: تشمل تناول أدوية تعزيز الخصوبة كلوميفين (Clomiphene)، الذي يستخدم في علاج مشاكل الإباضة عند النساء.

الحمل: في بعض حالات الحمل قد يبقى الكيس الذي يتشكل عند التبويض على المبيض طوال فترة الحمل.

انتباذ بطانة الرحم: تؤدي هذه الحالة إلى نمو خلايا بطانة الرحم خارج الرحم، التي قد تلتصق بالمبايض وتتسبب في تكون التكيس.



عدوى شديدة في الحوض: إذا انتشرت العدوى إلى المبيضين، فقد تتسبب في التكيس.

وجود كيس سابق: إذا كان لديك كيس في المبايض سابقًا، فمن المحتمل أن ينشأ مرة أخرى.

مضاعفات تكيس المبيض

تتضمن المضاعفات النادرة المرتبطة بتكيس المبيض، ما يلي:

التواء المبيض: يمكن أن تؤدي الخراجات التي تتضخم إلى تحريك المبيض، مما يزيد من فرصة حدوث التواء مؤلم في المبيض، الذي قد يتسبب في تقليل أو إيقاف تدفق الدم إلى المبيضين.

التمزق: كلما كبر كيس المبيض زادت احتمالية خطر التمزق، الذي يمكن أن يسبب ألمًا شديدًا، ونزيفًا داخليًا.

كتل سرطانية: قد تتطور كتل المبيض الكيسي بعد انقطاع الطمث سرطانية، لهذا السبب من المهم إجراء فحوصات الحوض بشكل منتظم.

الوقاية من تكيس المبيض

على الرغم من عدم وجود طريقة لمنع تكيس المبيض، إلا أن فحوصات الحوض المنتظمة قد تساعد على ضمان كشف التغيرات في المبيضين في وقت مبكر، الأمر الي يقلل خطر الإصابة بالمضاعفات.

من الجدير بالذكر، أنه عليك التنبه لتقلبات الدورة الشهرية غير العادية، خاصة تكرارها لأكثر من مرة خلال الشهر الواحد. تحدثي مع طبيبك حول هذه التغييرات في حال حدوثها.