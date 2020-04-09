شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب اوتار اليد: أهم المعلومات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قد يتسبب التهاب الاوتار في منطقة اليد بألم وحرقان وشعور عام بالانزعاج. فما هي أسباب التهاب اوتار اليد؟ وكيف من الممكن علاج هذه الحالة؟

قد يحصل التهاب اوتار اليد في أي منطقة في اليد، سواء الذراع أو المعصم أو كف اليد. فما الذي يحدث هنا؟ فلنتعرف أكثر على التهاب اوتار اليد فيما يلي.

ما هي الأوتار؟

الأوتار هي عبارة عن أنسجة تشبه إلى حد كبير الحبال الرفيعة أو الأربطة، وتشكل حلقة وصل بين العضلات والعظام في مناطق مختلفة في الجسم، وهي المسؤولة عن حركة مفاصل العظام.

جديد اب برس

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وتتواجد الأوتار عادة داخل ما يشبه الأنابيب التي تعمل على حمايتها، وهناك مادة مزلقة تكسو الأوتار وتسمح لها بالتواجد داخل الأنابيب المذكورة دون أي ضغط أو جهد.

ما هو التهاب اوتار اليد؟

سواء في اليد أو في أي منطقة أخرى، يحصل التهاب الأوتار عندما تصاب المادة الزلقة المحيطة بالأوتار بتورم والتهاب لسبب ما، الأمر الذي يصعب من حركة الأوتار ويقلل من القدرة على التحكم بها.

تحتوي اليد وباقي أجزاء الذراع على مجموعة من الأوتار المتنوعة، لذا فإن التهاب اوتار اليد والذراع قد يكون على هيئة إحدى الحالات التالية:

حالة مرفق لاعب التنس: يتركز الألم في الجهة الداخلية من المرفق وفي الذراع.

حالة مرفق لاعب البيسبول: يمتد الألم من المرفق وصولاً إلى المعصم من الجهة السفلية.

التهاب الكفة المدورة: يتركز الألم هنا في منطقة الكتف.

التهاب وتر الإبهام: يتركز الألم في محيط الإبهام.

التهاب اوتار المعصم: يتركز الألم هنا في منطقة المعصم وكف اليد.

أعراض التهاب اليد والمعصم

تختلف الأعراض الظاهرة في حالات التهاب اوتار اليد تبعاً لمنطقة الاوتار الملتهبة تحديداً في كف اليد.

1- أعراض التهاب اوتار المعصم

هذه أهم أعراض التهاب اوتار المعصم:

ألم يبدأ خفيفاً ويزداد حدة مع تحريك اليد والمعصم.

الشعور بنوع من الدفء في منطقة المعصم بالإضافة إلى احمرار ظاهر في بعض الحالات.

ضعف عام في منطقة المعصم.

تورم والتهاب يمنع تحريك معصم اليد ويجعل أي نشاط يتضمن حركة متكررة وسريعة صعباً.

2- أعراض التهاب وتر الإبهام

هذه أهم أعراض التهاب وتر الإبهام:

ألم في منطقة اتصال الإبهام بكف اليد.

ألم يمتد من الإبهام حتى الساعد، خاصة عند محاولة تحريك اليد والإبهام.

انتفاخ ملحوظ في الجزء الجانبي من المعصم من جهة الإبهام.

العجز عن القيام بمهام وأنشطة بسيطة جداً، مثل الإمساك بكوب الشاي أو تقطيع الفواكه.

أسباب التهاب اوتار اليد والمعصم

هذه بعض الأمور والعوامل التي قد تزيد من فرص الإصابة بالتهاب أوتار اليد والمعصم:

تحريك اليد بطريقة معينة وسريعة لفترات طويلة نسبياً وبشكل منتظم، كما يحدث عند ممارسة أحد الأنشطة التالية: الطباعة على لوحة المفاتيح، ألعاب الفيديو، ممارسة ألعاب رياضية تعتمد على استخدام اليد المتكرر بحركات سريعة.

إصابة المفصل في حادث ما مثل السقوط.

الإصابة بمرض السكري.

الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.



علاج التهاب اوتار اليد

هناك العديد من الأمور التي من الممكن القيام بها لعلاج التهاب اوتار اليد وهذه أهمها:

1- علاج التهاب اوتار اليد في المنزل

هذه بعض الخيارات العلاجية البسيطة التي من الممكن اتباعها لعلاج التهاب اوتار اليد في المنزل:

منح اليد فترة راحة من الحركات المتكررة التي تسببت بإصابتها بالتهاب اوتار اليد من الاصل.

تطبيق كمادات باردة على موضع الألم يومياً لتخفيف أي تورم أو التهاب حاصل في اليد.

تناول مسكنات الألم الخفيفة إذا استدعت الحاجة ذلك.

ارتداء مشد يقيد حركة المعصم او الابهام لتخفيف التهاب اوتار اليد الحاصل.

2- علاج التهاب اوتار اليد طبياً

عندما يكون الألم غير محتمل أو عندما تظهر أعراض مقلقة وتستمر لعدة أيام أو أسابيع دون أن تجدي الطرق المنزلية المذكورة أعلاه نفعاً في تخفيف الأعراض الظاهرة، يتم اللجوء للطبيب ومناقشة الخيارات العلاجية التالية:

وضع جبيرة على اليد لمنع حركتها تماماً.

الخضوع لحقن ستيرويدية.

استعمال مضادات الالتهاب اللاستيرويدية.

الخضوع لعملية جراحية.