شكرا لقرائتكم خبر عن هاااام وخطير أطعمة يجب عدم إعادة تسخينها ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هناك بعض الأطعمة التي يجب عدم إعادة تسخينها لأنها يمكن أن تسبب أضرار على الصحة، وذلك لأن تسخينها يولد بعض المركبات التي قد تؤدي إلى التسمم الغذائي وأضرار صحية أخرى.

من الضروري معرفة كيفية الإستفادة من بقايا الطعام وعدم القائها في سلة المهملات، فهناك العديد من الوصفات التي يمكن تحضيرها من بقايا الطعام، ولكن في المقابل، يجب الحذر من إعادة تسخين بعض الأطعمة حتى لا تشكل خطورة على الصحة.

تعرف على الأطعمة التي لا يجب إعادة تسخينها على الإطلاق حتى لا تسبب أضرار صحية.

جديد اب برس

Advertisements

​

1- الخضروات الغنية بالنترات

ينصح بتجنب تسخين الخضروات الغنية بالنترات مثل السبانخ أو الخضروات الورقية عموماً مثل اللفت، وكذلك الكرفس والجزر، حيث أن النترات يمكن أن تتحول إلى مواد سامة وتطلق خصائص مسببة للسرطان.

كما تحتوي السبانخ على مستويات مرتفعة من الحديد، وبالتالي فإن إعادة تسخينها سوف يؤكسد الحديد الموجود بها، وتتسبب أكسدة الحديد في تولد الجذور الحرة الخطيرة التي تسبب العديد من الأمراض مثل العقم والسرطان.

2- الأرز

يندرج الأرز تحت الأطعمة التي لا يجب إعادة تسخينها، وذلك وفقاً لوكالة معايير الأطعمة FSA، حيث يمكن أن يسبب التسمم الغذائي.

ويرجع ذلك إلى وجود بكتيريا شديدة المقاومة تسمى Bacillus Cereus، وتساعد الحرارة في قتل هذه البكتيريا، لكنها يمكن أن تنتج جراثيم سامة. وبمجرد إعادة تسخين الأرز وتركه في درجة حرارة الغرفة، يمكن أن تتكاثر أي جراثيم موجودة به، مما يسبب التسمم الغذائي.

3- البيض

يعتبر البيض من الأطعمة المفيدة، حيث أنه مصدر جيد للبروتين، ومع ذلك، يمكن أن يسبب البيض المطبوخ أو المسلوق أضرار صحية عند تعرضه للحرارة بشكل متكرر، حيث يحتوي على نسبة كبيرة من النيتروجين، وقد يتأكسد هذا النيتروجين نتيجة إعادة تسخينه، مما يزيد مخاطر الإصابة بالسرطان.

ولذلك ينصح بتناول البيض بمجرد طهيه، وفي حالة الإحتفاظ به لتناوله في وقت لاحق، لا يجب إعادة تسخينه.

4- الدجاج

ينصح بعدم إعادة تسخين الدجاج بعد طهيه وحفظه في الفريزر، حيث أن إعادة تسخينه يؤدي لتغير تكوين البروتين في هذه المادة الغذائية، مما يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي.

وفي حالة الاضطرار إلى الإحتفاظ بالدجاج بعد طهيه، فينصح بتناوله دون تسخينه مع السلطة أو في ساندوتش بارد.

5- البطاطس

تعتبر البطاطس مصدر هام لعدة عناصر غذائية مثل فيتامين ب 6 والبوتاسيوم وفيتامين ج، ومع ذلك فإن إعادة تسخينها قد يؤدي إلى إنتاج كلوستريديوم البوتولينوم (البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي).

ويمكن أن أن يتم إنتاج هذه البكتيريا في حالة ترك البطاطس المطبوخة في درجة حرارة الغرفة، وبالتالي يفضل الإحتفاظ بها في الثلاجة أو التخلص منها في حالة عدم تناولها خلال يوم أو يومين.

6- الفطر

ينصح بتناول الفطر بمجرد إعداده، ولا يجب تخزينه لاستهلاكه في اليوم التالي لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من المعادن والبروتينات التي تتكسر مع إعادة تسخينه، مما يؤثر على صحة الجهاز الهضمي.

حيث أن تسخين الفطر يسبب تولد سموم تحتوي على النيتروجين المؤكسد والجذور الحرة، وفي حالة تخزينه لليوم التالي، فمن الأفضل تناوله بارداً وعدم تسخينه.

7- الزيوت المضغوطة على البارد



تعد الزيوت المضغوطة على البارد من أفضل مصادر الأحماض الدهنية أوميغا 3 مثل زيت بذور الكتان وزيت الزيتون وزيت الكانولا.

لا يجب تسخين تعريض هذه الزيوت لدرجة الحرارة المرتفعة، وذلك لأن أحماض الأوميغا 3 الدهنية شديدة الحساسية، وسوف تتكسر وتصبح فاسدة.