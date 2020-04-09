شكرا لقرائتكم خبر عن العنقز: ما هو هذا المرض؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - العنقز هو جدري الماء وهو عدوى فيروس varicella-zoster. يسبب طفح جلدي وحكة مع بثور صغيرة مليئة بالسوائل. يعتبر جدري الماء معديا للغاية للأشخاص الذين لم يصابوا بالمرض أو تم تطعيمهم ضده.

اليوم، يتوفر لقاح يحمي الأطفال من الجدري، التطعيم الروتيني موصى به من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. لكن ما هو مرض العنقز تحديدًا وكل المعلومات المرتبطة به؟

أعراض العنقز

يظهر الطفح الجلدي المصحوب بالحكة الناجم عن عدوى جدري الماء بعد 10 إلى 21 يوما من التعرض للفيروس ويستمر عادة لمدة تتراوح من خمسة إلى 10 أيام.

جديد اب برس

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تشمل العلامات والأعراض المرافقة للإصابة بالعنقز، والتي قد تظهر قبل يوم أو يومين من ظهور الطفح الجلدي، بما يلي:

الحمى.

فقدان الشهية.

صداع الرأس.

التعب والشعور بالإعياء (التوعك).

بمجرد ظهور طفح جدري الماء، فإنه يمر بثلاثة مراحل:

المرحلة الأولى: ظهور نتوءات وردية أو حمراء (حطاطات) على مدة عدة أيام.

المرحلة الثانية: بثور صغيرة مليئة بالسوائل (الحويصلات) تتشكل في غضون يوم واحد تقريبا ثم تنفجر ويتسرب ما بداخلها.

المرحلة الثالثة: القشور والجلطات التي تغطي البثور المكسورة وتستغرق عدة أيام للشفاء.

تستمر النتوءات الجديدة بالظهور لعدة أيام، لذلك قد يكون لديك جميع المراحل الثلاثة للطفح الجلدي في نفس الوقت.

يمكنك نقل الفيروس إلى أشخاص اخرين لمدة تصل إلى 48 ساعة قبل ظهور الطفح الجلدي، ويظل الفيروس معديا حتى تتقشر جميع البثور المكسورة.

المرض خفيف بشكل عام لدى الأطفال الأصحاء. في الحالات الشديدة، يمكن أن يغطي الطفح الجلدي كامل الجسم، وقد تتشكل الافات في الحلق والعين والأغشية المخاطية للإحليل والشرج والمهبل.

مضاعفات مرض العنقز

عادة ما يكون جدري الماء مرضا خفيفا، ولكن يمكن أن يترافق مع مضاعفات خطيرة من أهمها:

الالتهابات البكتيرية للجلد والأنسجة الرخوة والعظام والمفاصل.

الجفاف.

التهاب رئوي.



التهاب الدماغ.

متلازمة الصدمة السامة.

الموت.

من المعرض للخطر؟

يشمل الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الجدري ما يلي:

الأطفال حديثي الولادة.

المراهقين.

النساء الحوامل اللواتي لم يصبن بجدري الماء.

المدخنين.

الأشخاص الذين تضعف أجهزتهم المناعية بسبب الأدوية مثل العلاج الكيميائي أو بسبب مرض مثل السرطان أو فيروس نقص المناعة البشرية.

الأشخاص الذين يتناولون أدوية الستيرويد لمرض أو حالة أخرى مثل الربو.

العنقز و الحمل

إن انخفاض الوزن عند الولادة وتشوهات الأطراف تعد من الأمور الأكثر شيوعا بين الأطفال الذين يولدون للنساء المصابات بجدري الماء في وقت مبكر من الحمل.

عندما تصاب الأم بمرض العنقز في الأسبوع الذي يسبق الولادة أو في غضون يومين بعد الولادة، يكون طفلها أكثر عرضة للإصابة بعدوى خطيرة تهدد الحياة.