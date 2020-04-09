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عدن - ياسمين التهامي - شاهد اول بشارات ايقاف الحرب : انفجار مدوي يهز مأرب وهذة تفاصيل مهمة !

هز انفجار هائل مدينة مأرب قبل دقائق من دخول الهدنة التي أعلن عنها التحالف العربي الذي تقوده السعودية حيز التنفيذ. وقال مراسل "يمن برس" إن انفجار هائل هز قبل قليل مدينة مأرب أثار الرعب أوساط السكان المدنيين عقب استهداف صاروخي من قبل جماعة الحوثي. جديد اب برس Advertisements ​ وأكد المصدر أن الانفجار وقع في حي سكني وسط المدينة وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بشكل كبير من الحي مؤكداً أنه من المتوقع أن تكون جماعة الحوثي استهدفت مدينة مأرب بصاروخي باليستي.

وأوضح المصدر أن هناك أنباء تتحدث عن سقوط ضحايا بصفوف المدينيين وأضرار مادية في المباني والممتلكات.

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