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صنعاء - ياسمين الخيامي - “ثعلب في حالة هيجان داخل القفص”.. شاهد: مواطن يتفاجأ بمشهد صادم بعد دخوله مزرعته في نجران!.. فيديو صادم

أظهر مقطع فيديو متداول، لحظة القبض على “ثعلب”، بعد مهاجمته لمزرعة أحد المواطنين والفتك بمعظم ما كان بداخلها من دواجن وأرانب في نجران.

وأوضح المقطع، وجود عدد كبير من الدجاج والأرانب ملقاة على الأرض ميتة، وقد تم قطع رأسها، فيما وثق صاحب المزرعة بنفسه مقطع فيديو لذلك، مبيناً حزنه الشديد على ما ألم بمزرعته.

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“ثعلب في حالة هيجان داخل القفص”.. شاهد: مواطن يتفاجأ بمشهد صادم بعد دخوله مزرعته في نجران!.. فيديو صادم

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وحبس المواطن، الثعلب داخل أحد الأقفاص بعد القبض عليه، وكان في حالة “هيجان”، بينما تحدث إليه المواطن قائلاً “زين.. أقعد”، في إشارة إلى أنه سيتخلص منه.