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صنعاء - ياسمين الخيامي - “خالد بن سلمان” يعلق على وقف إطلاق النار باليمن .. ويكشف عن فرصة هامة أمام الحوثيين

أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ، أن المملكة تثمن وتدعم كل الجهود للوصول إلى حل سياسي شامل بين مكونات الشعب اليمني الشقيق. دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: سم قاتل .. مشروبات يتناولها الجميع تقتل “خصوبة” الرجل والمرأة وتتسبب في الإصابة بمرض السكر.. توقف عن تناولها فوراً “ثعلب في حالة هيجان داخل القفص”.. شاهد: مواطن يتفاجأ بمشهد صادم بعد دخوله مزرعته في نجران!.. فيديو صادم في غاية الخطورة.. وكالة استخبارات دولية تفجر مفاجأة مزلزلة وتكشف اسم الدولة التي نشرت كورونا إلى العالم عاجل ... “رويترز” التحالف العربي بقيادة السعودية يعلن وقف إطلاق النار في اليمن ابتداء من الغد وسحب قواته العسكرية.. تفاصيل حصرية هل تخيلتم كيف كان شكل الفنانة هيفاء وهبي في اول ظهور تلفزيوني لها قبل عشرين سنة .. شاهدو هذا الفيديو الذي سيفاجئكم ويصدمكم كثيرا.. فيديو صادم Advertisements شاهد.. الفنان كاظم الساهر والمذيع مصطفى الآغا يسطون على كلمات شاعر يمني.. والاخير يطالب بحقه الادبي.. (تفاصيل صادمة) سلطان عمان الجديد هيثم بن طاهر يباغت الجميع ويلقن ولي عهد ابو ظبي درسا لا ينسى..شاهد الطريقة العمانية الرهيبة التي قهرت ولي عهد ابو ظبي واثارت جنونه عاجل..الشرعية تباغت المغتربين اليمنيين في السعودية بقرار صادم قصم ظهورهم وابكاهم من شدة القهر وشمل كل المغتربين العزاب واصحاب العوائل( نص القرار ) وقال في أول تعليق له على إعلان قيادة القوات المشتركة لتحالف لدعم الشرعية في اليمن عن مبادرة شاملة مبادرة لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين : “لن تتوانى المملكة عن السعي لما فيه خير اليمن وأهله، ولذلك تدعم المملكة جهود المبعوث الأممي والآن الفرصة أمام الحوثيين لإثبات جديتهم أمام العالم واعلائهم لمصلحة اليمن بدلًا من مصالح أطراف خارجية” . تهدئة التوترات وأضاف : ” نأمل أن يشكل وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مناخًا أكثر فاعلية لتهدئة التوترات، والعمل نحو حل سياسي مستدام، وتركيز كافة الجهود على صحة وسلامة الشعب اليمني، والمملكة لا ولن تفرط في أمنها وآن الأوان أن يعي الحوثي أن تفويت هذه الفرصة هي خذلان لمصالح أبناء اليمن” . مزيد من المعاناة وتابع : ” اليمن اليوم معرض لا قدر الله لمزيد من المعاناة في حال انتشار جائحة كورونا ولذلك أعلنت المملكة المساهمة بمبلغ 500 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن في عام 2020، و 25 مليون دولار إضافية لمكافحة انتشار جائحة كورونا.” عدم استجابة الحوثي وأشار إلى أن عدم استجابة الحوثي اليوم للدعوات للتعامل بجدية مع خطر جائحة كورونا يعرض أبناء اليمن كافة لمزيد من المعاناة وسيتحمل هو وزرها. وأن الشعب اليمني العربي الأبي ليس تابعًاً لأحد وهذه فرصة الحوثيين لإظهار أنهم ليسوا أداة في يد إيران” .

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