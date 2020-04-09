تعز: تظاهرة تطالب بالإفراج عن ناشط مختطف لدى قوات مدعومة إماراتيا بالمخا

تظاهر العشرات في مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن) اليوم الأربعاء، للمطالبة بالإفراج عن ناشط مختطف في سجون قوات تدعمها الإمارات بمدينة المخا غرب تعز.

ورفع المشاركون في المسيرة صور ولافتات تطالب بسرعة الإفراج عن الداعية الإسلامي "توفيق عبدالرحمن السبئي" المختطف في سجون قوات "طارق صالح" التي تدعمها الإمارات وتسيطر على ساحل محافظة تعز.

وأُختطف "السبئي" وهو أحد أعيان مديرية صبر في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة المخا غربي المحافظة، عندما كان في طريقه لتفقد بعض الأسر المحتاجة بحسب المشاركين في المسيرة.

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وطالب المشاركون في المسيرة السلطة المحلية بالعمل على سرعة الإفراج عن "السبئي" وبسط سلطات الدولة في المناطق المحررة.

وتخضع مدينة المخا التابعة إداريا لمحافظة تعز، تحت سيطرة تشكيلات عسكرية مدعومة إماراتيًا، تهيمن على المؤسسات والمكاتب الحكومية في المدينة وعينت فيها مسؤولين موالين لها بعيدًا عن السلطات المحلية الموالية للحكومة الشرعية في تعز.

وتقوم تلك التشكيلات بعمليات اختطاف واعتقال ضدّ المدنيين، آخرها اعتقال نحو عشرة صيادين شاركوا في وقفة احتجاجية منتصف مارس الماضي.



