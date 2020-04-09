[ تقرير حكومي: مليشيا الحوثي ارتكبت آلاف الانتهاكات في الجوف خلال شهر ]

ارتكبت مليشيا الحوثي الانقلابية، آلاف الانتهاكات في محافظة الجوف، خلال الفترة من مطلع مارس وحتى الرابع من ابريل الجاري، وفق تقرير حكومي صدر أمس الثلاثاء.



وكشف التقرير الصادر عن مكتب حقوق الانسان في المحافظة، والذي كشفه الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بمأرب، ارتكاب مليشيا الحوثي نحو 55 ألف انتهاك بعد سيطرتهم على مركز المحافظة مطلع مارس الماضي.



واتهم التقرير مليشيا الحوثي بتهجير 11 ألف شخص من مدينة الحزم، وحرمان 31 ألف طالب من مواصلة التعليم الجامعي والمدرسي، وايقاف 5 آلاف معلم عن التدريس، في مدينة الحزم والمديريات المجاورة لها.



ووفق التقرير: "تسبب الحوثيون بنزوح 7 آلاف أسرة إلى محافظة مأرب (شرقا)، وتعثر 126 أسرة في الصحراء، وتعرض 219 أسرة للسرقة والنهب من قبل خلايا وعناصر حوثية في أثناء النزوح".



وعن تضرر المنازل وممتلكات خاصة للمواطنين بمدينة الحزم رصد التقرير 131 حالة تضرر فيما 41 منزلا تم اقتحامه اثناء سيطرة المليشيا الحوثية على مدينة الحزم، و 15عملية نهب محلات تجارية وتضرر 15 مركبة وممتلكات خاصة.



وأكد التقرير نهب الحوثيون لـ 27 مؤسسة حكومية وتوقيف العمل في 10 مرافق طبية.



وكشف التقرير عن 10 جرائم قتل و20 حالة إصابة و19 حالة ضحايا الألغام و18 حالة تجنيد أطفال



كما وثق التقرير 16 حالة تضرر لمعالم أثرية ومدن تأريخية.



ودعا مكتب حقوق الانسان، كافة الهيئات المحلية والدولية المعنية وفي مقدمتها مفوضية حقوق الإنسان ومكتب المنسق الإنساني ومكتب المبعوث الأممي إلى إدانة تلك الممارسات الشنيعة والجرائم الجسيمة بحق المواطنين العزل، ومناصرة المدنيين وتبني قضيتهم.



وسيطر الحوثيون، مطلع مارس الماضي، على مدينة "الحزم" مركز محافظة الجوف ، بعد معارك عنيفة مع القوات الحكومية استمرت لأيام.

