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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجنوبي يطلق حملة رش ضبابي بمديرية الشحر
الخميس 9 أبريل 2020
الخليج 365
أطلق المجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية الشحر، حملته الوقائية من الحميّات والأمراض الفيروسية المعدية، وتستهدف حملة الرش الضبابي، التي تمتد لعشرة أيام متواصلة، أحياء المدينة وضواحيها، عقب تقسيمها لأربع محاور.
وتتجه الحملة إلى الأرياف، لتوزيع الملصقات التوعوية والكمامات المعقمة والقفازات، كما تعتزم في مرحلتها الثانية تنفيذ عمليات نظافة وتوعية لبيوت المديرية.
ويسعى القائمون على الحملة الحد من انتشار البعوض الناقل للحميّات، وتوعية المجتمع المحلي بمخاطر وباء كورونا.
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