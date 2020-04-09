عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. صاروخ حوثي على مأرب بعد وقف إطلاق النار

الخميس 9 أبريل 2020

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قصفت مليشيا الحوثي الإرهابية، مدينة مأرب، بمقذوف صاروخي، ووقع القصف بعد فترة وجيزة من إعلان التحالف العربي، وقف إطلاق النار، لمدة أسبوعين، استجابة للدعوة الأممية للتوحد في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا الوبائي.

ورجحت مصادر محلية، وقوع إصابات، مشيرة إلى سقوط الصاروخ بجوار مناطق مأهولة بالسكان.