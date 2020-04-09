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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حملات ضد كورونا لحماية الجنوب
الخميس 9 أبريل 2020
الخليج 365
انطلقت في حضرموت، حملة لشباب حضرموت الأحرار، تحت شعار "متطوعون لأجل الجنوب"، في مدينة سيئون، للتوعية بخطر فيروس كورونا، وركزت الحملة على توعية المواطنين في الأسواق والشوارع العامة والأهالي في الحارات، عبر تعريفهم بالإجراءات الوقائية التي تمنع الإصابة بالمرض وتحد من انتشاره.
ووزع المتطوعون الملصقات الإرشادية على المواطنين، وعلى الجدران، كما وفروا المعقمات والمطهرات للمارة، والأماكن العامة، وثلاجات مياه الشرب، ودورات المياه بالمساجد.
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