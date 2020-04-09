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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. أبرز بنود وثيقة الحوثيين لوقف الحرب في اليمن الأربعاء 8 أبريل 2020 الخليج 365

قال محمد عبد السلام الناطق باسم مليشيا الحوثي الأرهابية المفاوض، أن جماعته قدمت رؤية للأمم المتحدة تنص على وقف شامل للحرب وإنهاء كامل للحصار وتأسيس لحوار وفقاً لمرحلة إنتقالية، وفيما يلي، أهم بنود تلك المبادرة: إعلان الوقف الشامل والنهائي للحرب باليمن وإيقاف كل الأعمال العسكرية البرية والبحرية والجوية. يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بأثر مباشر فور توقيعها في جميع محاور القتال. إنهاء الوجود الأجنبي في كل الأراضي اليمنية وإنهاء أي وجود عسكري يمني بالأراضي السعودية. فتح جميع المطارات في اليمن وإعادة فتح المنافذ البرية والبحرية. Advertisements أن تنطلق عملية سياسية يمنية يمنية تؤسس لمرحلة انتقالية جديدة. أن تقوم المرحلة الانتقالية على ضمان وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه. أن يقدم كل طرف مقترحاته ورؤاه بشأن العملية السياسية لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن. أن تدعو الأمم المتحدة الأطراف المعنية إلى طاولة حوار تحدد مكانه وزمانه. أن يلتزم مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد الحوار في أجواء حرة ومستقلة. أن تطرح مخرجات العملية السياسية لاستفتاء شعبي وفقا للدستور اليمني. وقد أعلنت "رويترز" في وقت سابق بأن التحالف بقيادة السعودية سيعلن قريباً عن وقف إطلاق النار بناءاً على طلب الأمم الممتحدة.

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