عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. المشتركة تعلن وقف إطلاق نار شامل

الأربعاء 8 أبريل 2020

الخليج 365

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف دعم الشرعية في اليمن، وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة اسبوعين اعتباراً من يوم الخميس الموافق 9 أبريل ٢٠٢٠م، وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان رسمي بالموافقة ودعم قرار الحكومة اليمنية لوقف إطلاق النار في اليمن.

ويقول المالكي: "أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وبناءً على إعلانها السابق بتاريخ (٠١ شعبان ١٤٤١ه / ٢٥ مارس ٢٠٢٠م) بتأييد ودعم قرارات الحكومة اليمنية في قبولها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا (19-COVID)".

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واستكمل: "ودعوة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن السيد/ مارتن غريفيث لوقف اطلاق النار وخفض التصعيد، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي ، و لجدية ورغبة التحالف في تهيئة الظروف المناسبة لعقد وإنجاح جهد المبعوث الأممي لليمن وللتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنعه من الانتشار".

وأضاف: "فإن التحالف يعلن عن وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة اسبوعين اعتباراً من يوم الخميس الموافق (١٦ شعبان ١٤٤١ه / ٠٩ أبريل ٢٠٢٠م) سعت (١٢٠٠) بالتوقيت المحلي قابلة للتمديد بهدف تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين ، وفريق عسكري من التحالف تحت إشراف المبعوث الأممي لبحث مقترحاته بشأن خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن ، وخطوات بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية، واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية للوصول إلى مشاورات بين الأشقاء اليمنيين للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن".

وأضاف العقيد المالكي ان قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن " تجد الفرصة مهيئة لتضافر كافة الجهود للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن ، والتوافق على خطوات جدية وملموسة ومباشرة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق وستدعم بشكل كبير كافة هذه الخطوات الأساسية مع الأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل يتفق عليه اليمنيين.