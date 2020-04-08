- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. بقذائف الهاون الحوثي تستهدف حيس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. بقذائف الهاون الحوثي تستهدف حيس
الأربعاء 8 أبريل 2020
الخليج 365
في خرق جديد، أصيب ثلاثة مواطنين بجروح متوسطة في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة جراء قصف مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، للأحياء السكنية في المدينة بقذائف الهاون.
وأكدت مصادر محلية أن المليشيا الحوثية استهدفت الأحياء السكنية الآهلة بالسكان وسط مدينة حيس بالأسلحة الرشاشة وبالقذائف المدفعية، مما تسبب في إصابة امرأتين وشاب، وإلحاق أضرار مادية في منازل وممتلكات المواطنين وإثارة الرعب في أوساط النساء والأطفال.
وتواصل مليشيا الحوثي استهداف أحياء مدينة حيس بشكل متكرر ويومي في خرق مستمر لاتفاق ستوكهولم وفي ظل صمت مطبق للأمم المتحدة وبعثتها المراقبة لوقف إطلاق النار في الحديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. بقذائف الهاون الحوثي تستهدف حيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.