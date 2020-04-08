شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. بقذائف الهاون الحوثي تستهدف حيس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. بقذائف الهاون الحوثي تستهدف حيس

الأربعاء 8 أبريل 2020

الخليج 365

في خرق جديد، أصيب ثلاثة مواطنين بجروح متوسطة في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة جراء قصف مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، للأحياء السكنية في المدينة بقذائف الهاون.

Advertisements

وأكدت مصادر محلية أن المليشيا الحوثية استهدفت الأحياء السكنية الآهلة بالسكان وسط مدينة حيس بالأسلحة الرشاشة وبالقذائف المدفعية، مما تسبب في إصابة امرأتين وشاب، وإلحاق أضرار مادية في منازل وممتلكات المواطنين وإثارة الرعب في أوساط النساء والأطفال.

وتواصل مليشيا الحوثي استهداف أحياء مدينة حيس بشكل متكرر ويومي في خرق مستمر لاتفاق ستوكهولم وفي ظل صمت مطبق للأمم المتحدة وبعثتها المراقبة لوقف إطلاق النار في الحديدة.