عاجل.. المشتركة تكبد الحوثي خسائر جديدة بـ"الدريهمي"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. المشتركة تكبد الحوثي خسائر جديدة بـالدريهمي الأربعاء 8 أبريل 2020 الخليج 365

تكبدت مليشيا الحوثي خسائر كبيرة على يد القوات المشتركة في مديرية الدريهمي، منذ قليل، وذلك بعد إفشال هجوماً شنته الحوثي على القوات المشتركة، وأكد المصادر الميدانية أن القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة مع عناصر المليشيا، لساعات، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

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