الحكومة تدعو ابناء الشعب اليمني الى دعم واسناد ابطال الجيش الوطني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

دعت الحكومة ابناء الشعب اليمني الى دعم واسناد ابطال الجيش الوطني الذي يسطر الانتصارات العظيمة في مختلف الجبهات سوا في صرواح او البيضاء او الجوف ومكيراس ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران.



وأكد مصدر مسؤول في الحكومة في تصريحات وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن القيادة السياسية والحكومة تعمل في منظومة متكاملة وكل ما يتم اتخاذه من قرارات حكومية يجري بالتنسيق والتشاور والاشراف الكامل من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، لتحقيق ارادة الشعب اليمني في استعادة دولته والانطلاق في بناء اليمن الاتحادي الجديد.

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واشار المصدر الى ان اعداء الشعب اليمني دآبوا على اطلاق الشائعات واتباع اسلوب التضليل للراى العام، وقال " وهو الامر الذي انساقت اليه للاسف الشديد وسائل اعلامية بدوافع سياسية، في محاولة بائسة ومستمرة لشق الصف الوطني بتزييف الوقائع حول وجود خلافات داخل الحكومة الشرعية".

واضاف" ان القصد من نشر الرسالة الملفقة التي نشرتها بعض الوسائل الاعلامية وفي هذا التوقيت الذي نشهد فيه انتصارات مبشرة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية، مفضوح الأهداف ومحاولة للتعتيم على الهزائم المتوالية التي تتلقاها مليشيا الحوثي في عدد من الجبهات، وحرف الانظار عن حجم الخسائر التي تتكبدها، وعن جرائمها وانتهاكاتها المستمرة ضد المدنيين واخرها المجزرة الوحشية بقصف قسم النساء في السجن المركزي بتعز واستهداف محطة ضخ النفط في مأرب".

وأوضح المصدر، بان هذه الترهات والاكاذيب التي تظهر وبشكل مثير للريبة مع كل انتصارات يحققها الجيش الوطني باسناد من تحالف دعم الشرعية، لم تعد تنطلي على احد، وقد باتت مكشوفة امام الجميع محليا ودوليا واصبحت اجندة قناة الجزيرة ومموليها، في محاولاتها المستميتة للنيل من الشرعية والتحالف لخدمة اجندة إيران ومشروعها..لافتا الى ان اكبر رد على هؤلاء هو التأكيد على ان الحكومة وبقيادة فخامة رئيس الجمهورية متماسكة وهدفها وعدوها واضح ولن تخوض في معارك جانبية لتحقق ما يرمي اليه هؤلاء من محاولة تشتيت جهودها.

وأكد المصدر، ان الحكمة تقتضي الآن الابتعاد عن كل ما يفسح المجال لإيجاد انقسام او تشظي مهما كان صغيرا في وحدة الموقف والهدف باستكمال انهاء الانقلاب، بالاستفادة من الالتفاف والتضامن القائم والمستمر على المستوى الوطني ومع دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، والمجتمع الدولي، لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.