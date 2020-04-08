"الاحمر" يتابع سير العمليات العسكرية للأبطال في الجوف والبيضاء رداً على تصعيد الانقلابيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020

أجرى نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح اتصالين هاتفيين بالقائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي وبقائد محور البيضاء العميد الركن عبدالرب الأصبحي لمتابعة العمليات العسكرية للأبطال في الجوف والبيضاء والهادفة إلى صد اعتداءات وتصعيد الميليشيات الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران الذي تشنه منذ أكثر من أسبوعين، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وأشاد نائب الرئيس بالبطولات التي يسطرها أبطال الجيش البواسل وإسناد المقاومة وأبناء الجوف والبيضاء الأحرار وبدعم أخوي صادق من دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

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وأكد نائب رئيس الجمهورية بأن ميليشيا الحوثي الانقلابية التي رفضت كل جهود ودعوات التهدئة وسعت جاهدة للتصعيد والاعتداء على مواقع الجيش ومختلف المدن اليمنية و الأشقاء في المملكة تدفع ثمن هذا التعنت والصلف وتتكسر طموحاتها الميليشاوية على ثبات اليمنيين وتلاحمهم الجمهوري.

وحث نائب الرئيس خلال اتصاليه الهاتفيين على الاستمرار في اليقظة القتالية وتفويت الفرصة على الميليشيات الانقلابية المعتدية، محملاً القادة تحيات وتقدير فخامة رئيس الجمهورية للضباط والصف والمقاتلين الأبطال المرابطين في ميادين الحرية والكرامة.

وقدم القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة وقائد محور بيحان تقريراً عن مسرح العمليات وأوضاع الوحدات العسكرين وثبات المقاتلين الأبطال في وجه اعتداءات الميليشيات، معبرين عن تقديرهما لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية