شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على ابرز عناوين اليمن العربي الفترة المسائية اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020 خاص الخليج 365 محافظ تعز يدعو لحملة مجتمعية للتبرع بالدم

https://www.elyamnelaraby.com/472159/ الرئيس هادي يعزي علي عبدالله السلال في وفاة نجله https://www.elyamnelaraby.com/472160/ وزارة الصحة تستعد لإنشاء وحدة (PCR) لفحص كورونا في المهرة https://www.elyamnelaraby.com/472162/ الكثيري يدشين حملة تنظيف وتعقيم صالات مطار سيئون https://www.elyamnelaraby.com/472165/ البحسني يوجه بإيداع 100 مليون ريال في حساب لجنة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا https://www.elyamnelaraby.com/472166/ Advertisements وفاة امرأة وشابة في حريق هائل بالمكلا والمحافظ يعلن عن مساندته للأسرة https://www.elyamnelaraby.com/472167/ "التوعية المجتمعية" بغيل باوزير تستمر في محاضراتها التوعوية ضد كورونا https://www.elyamnelaraby.com/472168/ الوائلي: حققنا انتصارات كبيرة في أولى عملياتنا العسكرية بالجوف https://www.elyamnelaraby.com/472195/ محافظ تعز يناقش مع أحزاب التحالف الوطني أوضاع المحافظة https://www.elyamnelaraby.com/472199/ تدشين حملة الرش والتعقيم في عدد من الشوارع والمرافق العامة بالمنصورة https://www.elyamnelaraby.com/472200/

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على ابرز عناوين اليمن العربي الفترة المسائية اليوم الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.