شكرا لقرائتكم خبر عن سبق وقد انذرت الحكومة بصنعاء .. بمكافئات مالية بمن يبلغ عن هؤلاء التجار المحتكرين للمعقمات والمطهرات عاجل الاعلان على وثيقتان تفضحهم أمام المواطنين (هذه أسماؤهم)!! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء 08-04-2020? - آخر تحديث الاربعاء 8-4-2020? سبق وقد انذرت الحكومة بصنعاء .. بمكافئات مالية بمن يبلغ عن هؤلاء التجار المحتكرين للمعقمات والمطهرات عاجل الاعلان على وثيقتان تفضحهم أمام المواطنين (هذه أسماؤهم)!! ورد الآن.. الكشف عن أبرز التجار المحتكرين للمعقمات والمطهرات ووثيقة تفضحهم أمام المواطنين (هذه أسماؤهم) شاهد الوثائق بالصور جديد اب برس Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر سبق وقد انذرت الحكومة بصنعاء .. بمكافئات مالية بمن يبلغ عن هؤلاء التجار المحتكرين للمعقمات والمطهرات عاجل الاعلان على وثيقتان تفضحهم أمام المواطنين (هذه أسماؤهم)!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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