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عدن - ياسمين التهامي - بيان عاجل من التحالف يعلن وقف إطلاق نار شامل في اليمن لهذة المدة فقط !

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "⁧‫#تحالف_دعم_الشرعية_في_اليمن‬⁩" وقف إطلاق نار شامل في ⁧‫#اليمن‬⁩ لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم الخميس الموافق (16 شعبان 1441هـ / 09 إبريل 2020م) سعت (1200) بالتوقيت المحلي قابلة للتمديد.‬⁩ جديد اب برس Advertisements

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