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عدن - ياسمين التهامي - عااااجل " بعد الاعلان عن وقف الحرب .. الجيش الوطني يتجاهل القرار ويقوم بدك دفاعات الحوثيين ومصدر من الشرعية بترتيب مرتقب لأجتياح صنعاء! تفاصيل !



تدك في الأثناء القوات الحكومية بالمدفعية الثقيلة دفاعات وتحصينات ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة الجوف شمال شرق البلاد.

وقالت مصادر ميدانية إن القوات الحكومية تشن في الأثناء قصفا مدفعيا مكثفا على تحصينات ودفاعات ميلشيا الحوثي شرق مدينة الحزم عاصمة المحافظة.

وأضافت المصادر أن القوات الحكومية توجه وحداتها العسكرية لشن عملية هجومية واسعة من عدة محاور باتجاه مدينة الحزم. جديد اب برس Advertisements وذكرت المصادر أن القصف المدفعي يأتي تمهيدا لاجتياح مدينة الحزم واستعادتها من ثم التقدم صوب الغيل والصفراء وبراقش. وبينت المصادر أن المواجهات العنيفة بدأت تشتعل من أطراف مدينة الحزم وتمتد نيرانها إلى أحياء المدينة.

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