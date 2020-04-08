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عدن - ياسمين التهامي - البخيتي " من صنعاء نشك بجدية ومصداقية التحالف في وقف الحرب وهذة اسباب الشك !

شكك نائب رئيس مجلس الشورى في صنعاء , والقيادي البارز في حركة انصار الله ( الحوثيين) محمد البخيتي في جدية الرياض بوقف اطلاق النار . واكد البخيتي في حديث لقناة الميادين ان صنعاء تتمسك بوقف كامل للحرب ورفع الحصار بشكل نهائي جديد اب برس Advertisements وقال ان استمرار الحصار على اليمن يعني استمرار الحرب وما اسماه العدوان . واعتبر الخطوة السعودية اليوم بانها مجرد مناورة مشيرا الى ان موازين القوى باتت تتغير لصالح صنعاء والتحالف السعودي قلق من تحرير بقية المحافظات وتابع : إذا لم تتضمن مبادرة السعودية رفع الحصار فهذا يعني أن الحرب مستمرة لافتا الى ان السعودية أعلنت أكثر من مرة وقف العمليات العسكرية لكنها لم توقف اعتداءاتها على أرض الواقع .

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