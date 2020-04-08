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عدن - ياسمين التهامي - من القيادة بـ صنعاء وثيقة تبين موافقة الحوثيون والتحالف بوقف الحرب والموقف المعاكس للشرعية ! 9 صور للوثائق

كشفت وكالة رويترز الدولية إن التحالف السعودي الإماراتي سيعلن منتصف هذه الليلة وقف عمليات إطلاق النار في اليمن بشكل كامل، ونقلت الوكالة عن 3 مصادر تأكيدها هذا القرار.

بالتزامن أعلن المتحدث باسم أنصار الله ورئيس وفد صنعاء المفاوض إن صنعاء قدمت مقترح رؤية لوقف الحرب مبنية على الاتفاق بين طرفين رئيسيين هما قيادة الجمهورية اليمنية ممثلة بسلطة صنعاء وقيادة التحالف الذي تقوده السعودية ضد اليمن.

جديد اب برس

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وقال محمد عبدالسلام إنه تم تقديم هذه الرؤية للأمم المتحدة، وبعد ذلك بدقائق أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بأن طرفا الصراع في اليمن (الحوثيين والتحالف) سيعلنان خلال الساعات القادمة وقف عملياتهما العسكرية في اليمن، ومن غير المعروف ما إذا كان إعلان الطرفان وقف العمليات العسكرية يأتي بناءً على ما قدمته صنعاء من رؤية أم لا، خاصة وأن ما نشرته رويترز أن التحالف سيعلن قراراً بوقف العمليات العسكرية في اليمن فيما لم يكن هناك أي ذكر لمصير الحصار المفروض على اليمن.

وبين ما نشرته وكالة رويترز وما نشره رئيس وفد صنعاء المفاوض عبدالسلام دقائق قليلة جداً ليتبع ذلك تأكيد من عضو المجلس الرئاسي بصنعاء محمد علي الحوثي تغريدة أعلن فيها أنه تم تقديم مقترح يتضمن آلية واتفاقاً بين صنعاء والتحالف على وقف العمليات العسكرية وإنهاء الوجود العسكري اليمني داخل السعودي وإنهاء العسكري الوجود الأجنبي داخل أراضي الجمهورية اليمنية بالكامل.

وبعد دقائق مما نشرته وكالة الأنباء الدولية وما أعلنه القياديان بأنصار الله وسلطة صنعاء وما تبع ذلك من إعلان من المبعوث الأممي إلى اليمن بهذا الشأن، أعلنت قناة “المسيرة” التابعة لأنصار الله مقترح الرؤية الخاصة بصنعاء المقدمة للأمم المتحدة لوقف الحرب ونشرت جميع بنودها بالكامل، وحصل “المساء برس” على نسخة من هذه الرؤية التي استلمتها الأمم المتحدة.