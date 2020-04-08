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عدن - ياسمين التهامي - تطورات جديدة في ملف وقف الحرب باليمن على لسان السفير البريطاني وايكشف اخلا التطورات

كشف السفير البريطاني لدى اليمن عن جهود بريطانية لجمع الشرعية والحوثيين على طاولة حوار لوقف الحرب المستعرة من ست سنوات في اليمن . واعتبر السفير البريطاني ان هناك صعوبة في فهم ما يحدث على الارض في اليمن نظرا لعدم وجود دبلوماسيين جديد اب برس Advertisements

وارجع تعثر وقف الحرب في اليمن الى انعدام الثقة بين الأطراف اليمنية .

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