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عدن - ياسمين التهامي - ليست من قوات الشرعية أو طيران التحالف .. الحوثيون يتلقون صفعة قوية غير متوقعة من هذا الطرف القبلي الذي أعلن خروجه عنهم !

انفجرت الخلافات الحادة والكبيرة بين ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة البيضاء وسط البلاد, بالتزامن مع المواجهات العنيفة الدائرة منذ يومين. وقالت مصادر خاصة لـ " بوابتي " إن قيادات تابعة لميلشيا الحوثي المتمردة رفضوا توجيهات قيادات الميلشيا في محافظة البيضاء بالتزامن مع التطورات العسكرية الأخيرة.

وأضافت المصادر أن قيادة حوثية انسحبوا من عدة جبهات المحافظة التي تشهد مواجهات عنيفة مع القوات الحكومية التي تواصل شن عمليات عسكرية وتقدم كبير استراتيجي. جديد اب برس Advertisements وذكرت المصادر أن اجتماعا جرى اليوم الثلاثاء لعدد من المشائخ الموالية لميلشيا الحوثي من السوادية والملاجم والطفة وعفار. وأوضحت المصادر أن عددا من المشائخ الموالين لميلشيا الحوثي أعلنوا خلال الاجتماع انشقاقهم عن الميلشيا الحوثية. وبينت المصادر أن هؤلاء المشائخ المنشقين دعوا أفراد قبائلهم بالعودة من جبهات قتال ميلشيا الحوثي المتمردة. وتأتي هذه الإجراءات بعد الأحداث الأخيرة التي جرت بين رجال القبائل وموالين لميلشيا الحوثي المتمردة في رداع. وخلال اليومين الماضيين وحتى مساء اليوم تمكنت القوات الحكومية من تحرير مواقع استراتيجية في البيضاء, مع استمرار العمليات العسكرية والتوغل.

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