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عدن - ياسمين التهامي - شاهد: الميسري يكشف الإفلاس والعهر الإعلامي من المقصود ؟

أكد المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد أحمد الميسري على متانة العلاقة الوثيقة بين معالي الوزير الميسري واللواء الدكتور رشاد العليمي مستشار رئيس الجمهورية .

ونفى المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري وبشدة ما نُسب لمعالي الوزير من تصريح يهاجم فيه مستشار الرئيس هادي اللواء الدكتور رشاد العليمي واصفا تلفيق بعض المواقع الإلكترونية لذلك التصريح ونسبه لمعالي الوزير الميسري بـ"الإفلاس والعهر الإعلامي " .

جديد اب برس

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واستغرب المكتب الإعلامي لمعالي الوزير الميسري المحاولات المتكررة لبعض وسائل الإعلام المأجورة للاصطياد في المياه العكرة ومحاولة الإساءة للعلاقة بين معالي الوزير والدكتور رشاد العليمي ، مؤكدا بأن معالي الوزير الميسري حريص أشد الحرص على علاقته المتينة بكافة الرموز والقوى الوطنية والسياسية التي تعمل ضمن الشرعية وربانها فخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي .

وأكد المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري بأن العمل التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام واضح ويتم بكل شفافية ووضوح خلف الرئيس هادي ولا يحتاج للمزيد من التأويل أو الخوض فيه كما تحاول تلك الوسائل الإعلامية الترويج له .

ودعا المكتب الإعلامي لمعالي الوزير الميسري وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية في التعاطي مع مثل تلك الأخبار والتصريحات الزائفة وتسخير جهودها لكل ما من بأن يسهم في خدمة الوطن وهزيمة المشروع الإيراني ومجابهة المخاطر المحدقة ببلادنا جراء تفشي وباء كورونا الذي يفتك بالعالم بدلا من اختلاق الأكاذيب ومحاولات شق الصف الوطني الذي لا يخدم سوى أعداء الوطن وأمنه واستقراره .