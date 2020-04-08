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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: للحكومة الشرعية ترفض وقف العمليات العسكرية ضد الحوثيين وبفرضون هذة الشروط !

سارعت الحكومة الشرعية، إلى التعبير عن رفضها لوقف إطلاق النار ، قبل استعادة الدولة بشكل كامل من مليشيات الحوثي الانقلابية، وذلك بعد ورود أنباء بإعلان وقف إطلاق النار في اليمن خلال الساعات القليلة القادمة. جاء ذلك في تصريح مصدر مسؤول في الحكومة الشرعية، قبل قليل، عبر دعوته ابناء الشعب اليمني الى مواصلة دعم واسناد ابطال الجيش الوطني الذي يسطر الانتصارات العظيمة في مختلف الجبهات سوا في صرواح او البيضاء او الجوف ومكيراس ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران.

وأكد مصدر مسؤول في الحكومة في تصريح رصده " أحداث نت " قبل قليل، على موقع وكالة الانباء اليمنية (سبأ) ، أن القيادة السياسية والحكومة تعمل في منظومة متكاملة وكل ما يتم اتخاذه من قرارات حكومية يجري بالتنسيق والتشاور والاشراف الكامل من قبل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، لتحقيق ارادة الشعب اليمني في استعادة دولته والانطلاق في بناء اليمن الاتحادي الجديد.

واشار المصدر الى ان اعداء الشعب اليمني دآبوا على اطلاق الشائعات واتباع اسلوب التضليل للراى العام، وقال " وهو الامر الذي انساقت اليه للاسف الشديد وسائل اعلامية بدوافع سياسية، في محاولة بائسة ومستمرة لشق الصف الوطني بتزييف الوقائع حول وجود خلافات داخل الحكومة الشرعية".

جديد اب برس

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واضاف" ان القصد من نشر الرسالة الملفقة التي نشرتها بعض الوسائل الاعلامية وفي هذا التوقيت الذي نشهد فيه انتصارات مبشرة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية، مفضوح الأهداف ومحاولة للتعتيم على الهزائم المتوالية التي تتلقاها مليشيا الحوثي في عدد من الجبهات، وحرف الانظار عن حجم الخسائر التي تتكبدها، وعن جرائمها وانتهاكاتها المستمرة ضد المدنيين واخرها المجزرة الوحشية بقصف قسم النساء في السجن المركزي بتعز واستهداف محطة ضخ النفط في مأرب".

وأوضح المصدر، بان هذه الترهات والاكاذيب التي تظهر وبشكل مثير للريبة مع كل انتصارات يحققها الجيش الوطني باسناد من تحالف دعم الشرعية، لم تعد تنطلي على احد، وقد باتت مكشوفة امام الجميع محليا ودوليا واصبحت اجندة قناة الجزيرة ومموليها، في محاولاتها المستميتة للنيل من الشرعية والتحالف لخدمة اجندة إيران ومشروعها..لافتا الى ان اكبر رد على هؤلاء هو التأكيد على ان الحكومة وبقيادة فخامة رئيس الجمهورية متماسكة وهدفها وعدوها واضح ولن تخوض في معارك جانبية لتحقق ما يرمي اليه هؤلاء من محاولة تشتيت جهودها.

وأكد المصدر، ان الحكمة تقتضي الآن الابتعاد عن كل ما يفسح المجال لإيجاد انقسام او تشظي مهما كان صغيرا في وحدة الموقف والهدف باستكمال انهاء الانقلاب، بالاستفادة من الالتفاف والتضامن القائم والمستمر على المستوى الوطني ومع دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، والمجتمع الدولي، لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.

ويأتي تصريح المصدر المسؤول في الحكومة الشرعية، بعد أقل من ساعة من تداول وسائل إعلام محلية وعربية ودولية، خبر وقف إطلاق النار في اليمن خلال الساعات القليلة القادمة، وبعد بثت قناة الجزيرة لخبر حول رسالة بعث بها عدد من الوزراء في الحكومة إلى الرئيس هادي، وتتحدث عن خلافات داخل الحكومة، وهو ما اعتبره محللون سياسيون وناشطون بمواقع التواصل الإجتماعي، إعلان صريح من قبل الشرعية على مواصلة الحرب ضد مليشيات الحوثي الانقلابية، وعلى عدم وجود أي خلافات في صفوف مسؤوليها.