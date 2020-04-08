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عدن - ياسمين التهامي - التحالف والحوثيون يتفقون على رأي واحد ويختلفون في هذاء النقطة من وقف الحرب !

قالت وكالة رويترز ان التحالف الذي تقود السعودية سيعلن وقف إطلاق النار على في اليمن منتصف الليل على أن يبدأ غدا الخميس استجابة لما قالت عنه مبادة الأمم المتحدة . جديد اب برس Advertisements إلى ذلك قال رئيس الوفد المفاوض لحكومة صنعاء وناطق حركة انصار الله ( الحوثيين ) محمد عبدالسلام انهم قدموا رؤية للأمم المتحدة تنص على وقف شامل للحرب وإنهاء كامل للحصار واضاف ان الرؤية التي قدموها للأمم المتحدة تؤسس لحوار سياسي وفقا لمرحلة انتقالية جديدة في حين قال القيادي محمد علي الحوثي: سلمنا للمبعوث الأممي رؤيتنا لوقف نهائي لإطلاق النار وهي مبنية على حلول مكتملة واضاف : الحلول المجتزئة أو الترقيعية لا يمكن القبول بها

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