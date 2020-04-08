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عدن - ياسمين التهامي - عاجل " الحوثيون يعلنون هذا الموعد لئيقاف وانتهاء الحرب تفاصيل !

نشر واحدة من أشهر الصحفيات اليمنيات والمقيمة في الخارج منى صفوان تغريدة له عن كيفية نهاية الحرب في اليمن.وقالت صفوان في تغريدتها: يبدو أن هذه الحرب ستنتهي نهاية لزجة لا تشبه سير أحداثها المدمر، نهاية لا تعلن انتصار أو هزيمة احد، ستكون نهاية المنهكين الذين سقطوا من شدة التعب ولا يعرفون لما قاتلوا ولما توقفوا، الدول الممولة من إيران للسعودية ستبدأ بالاهتمام بأزماتها بسبب كورونا، والحرب ستجف حين يتوقف التمويل الخارجي. جديد اب برس Advertisements جدير بالذكر أن منى صفوان مقربة من الحوثيين وسبق لها العمل في قناتهم الساحات، ثم في القناة المدعومة من حزب الله (الميادين) ومازالت آراؤها تجير لصالح المليشيا رغم محاولتها الظهور بمظهر الحياد.

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