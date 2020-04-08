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عدن - ياسمين التهامي - عاجل ..أول رد " صادم " من جماعة الحوثي على اعلان التحالف وقف لعمليات العسكرية في اليمن بدء من منتصف الليلة !

في اول موقف معلن من قرار التحالف العربي وقف العمليات العسكرية في اليمن بدء من منتصف الليلة على ان تستأنف غدا الخميس اعلنت جماعة الحوثي رفضها لمبادرة التحالف ومطالبتها بوقف كامل وشامل للعمليات العسكرية ورفع الحصار المفروض . جديد اب برس Advertisements وأكد القيادي الحوثي " محمد البخيتي " في تصريح له قبل قليل للجزيرة رفض ميلشيا الحوثي الوقف المؤقت لاطلاق النار مشيرا الى ان الميلشيا ستواصل ضرب العمق السعودي وتنفيذ عملياتها الهجومية .

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